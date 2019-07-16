В Крыму оценили предложение Вакарчука сажать политиков за переговоры с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук своим предложением сажать в тюрьму не уполномоченных государством переговорщиков с Россией показал свою несостоятельность и некомпетентность как политик, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее сообщалось, что Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет. По его словам, такая практика существует во многих странах. В частности, США еще в 1799 году ввели "акт Логана", который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

"Никакой логики в словах Вакарчука нет. Такие заявления могут делать только популисты, которые не отдают отчета своим словам, а также несостоятельные и некомпетентные политики. Всем, кто рядится в новые украинские политики, стоит запомнить, что развитие Украины возможно только путем выстраивания братских отношений с Россией. Это залог ее светлого будущего. Поэтому сегодня для Украины главное использовать любую возможность ведения переговоров с Россией по налаживанию добрососедских отношений", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, к сожалению, нынешняя украинская власть пока демонстрирует неспособность взять курс на восстановление партнерских отношений с Россией.