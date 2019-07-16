Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:38Z
https://ria.ru/20190716/1556565695.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/45/1556324532_0:169:3122:1925_1036x0_80_0_0_1e8ded5ba29f94a1d432aaee538183ed.jpg
РИА Новости

В Крыму оценили предложение Вакарчука сажать политиков за переговоры с РФ

Вчера, 11:38
648
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук своим предложением сажать в тюрьму не уполномоченных государством переговорщиков с Россией показал свою несостоятельность и некомпетентность как политик, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее сообщалось, что Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет. По его словам, такая практика существует во многих странах. В частности, США еще в 1799 году ввели "акт Логана", который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вчера, 11:10
Эксперт о призыве Вакарчука: теперь Украине и враги не нужныУкраинский музыкант и политик Святослав Вакарчук призвал наказывать за несанкционированные переговоры с Россией. В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов прокомментировал это заявление.
"Никакой логики в словах Вакарчука нет. Такие заявления могут делать только популисты, которые не отдают отчета своим словам, а также несостоятельные и некомпетентные политики. Всем, кто рядится в новые украинские политики, стоит запомнить, что развитие Украины возможно только путем выстраивания братских отношений с Россией. Это залог ее светлого будущего. Поэтому сегодня для Украины главное использовать любую возможность ведения переговоров с Россией по налаживанию добрососедских отношений", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, к сожалению, нынешняя украинская власть пока демонстрирует неспособность взять курс на восстановление партнерских отношений с Россией.
"Все, кто только может, должны помочь Украине выйти из кризиса, в котором страна оказалась по вине киевских властей", - сказал вице-спикер.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Вчера, 03:21
Пушков ответил на призыв Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией
1490000
Обсудить 1
Ефим ФиксСвятослав ВакарчукСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Анатолий Гриценко
Экс-министр обороны Украины потребовал арестовать генпрокурора Луценко
РИА
Новости
В Госдуме призвали уйти от сентиментальности в отношении Грузии
В Варшаве в дом, где живут украинские рабочие, бросили "коктейль Молотова"
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова попала в ДТП
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков ответил на призыв Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Совфеде связали санкции ЕС против Турции с претензиями США по С-400
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Мост, построенный через Керченский пролив
В Крыму назвали заявление Турчинова по Крымскому мосту безумием
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Офис Зеленского заявил о подготовке реформы сектора безопасности
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу назвал форум "Армия-2019" рекордным
В Совфеде ответили на слова Вакарчука о наказании за переговоры с Россией
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян посмеялась над "инфобомбой" CNN про Ассанжа и RT
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03Англо-американская школа не комментирует статью о невыдаче виз учителям
11:03В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных
11:02Роспотребнадзор установил причину болезни нескольких детей в лагере в Крыму
11:01В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:01Число госпитализированных после паводка под Иркутском достигло 754 человек
11:01Власти Чечни объяснили запрет "вольного творчества"
11:00Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
Лента новостейМолния