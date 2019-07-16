Памфилова прокомментировала требование кандидатов в МГД о встрече 16 июля

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала "ударом ниже пояса" требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля, поскольку в настоящее время она проходит непростой реабилитационный период после операции.

Ранее кандидат в Мосгордуму от "Яблока" Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что кандидаты отказались от предложения Памфиловой встретиться с ними после 22 июля и настаивают на встрече 16 июля.

"Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями", - сказала Памфилова в комментарии радиостанции Business FM, в заголовок которого вынесена ее цитата: "С их стороны это удар ниже пояса".

Памфилова, комментируя предложение ЦИК о встрече с кандидатам после 22 июля подчеркнула, что и в эти сроки еще будет "не совсем здорова", но надеется, "что будет полегче".

"И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю. В ЦИК сегодня мои коллеги под руководством (зампредседателя ЦИК Николая) Булаева готовы их всех принять и внимательно выслушать их аргументы. Дай бог никому из них не болеть, включая (оппозиционера Алексея) Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой", - отметила она.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.

В воскресение прошла несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди ее участников - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.