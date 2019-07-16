Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:37Z
https://ria.ru/20190716/1556565581.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154874/67/1548746775_0:3:2374:1338_1036x0_80_0_0_e958a2aa2897c0f855b0b0a2c700159c.jpg
РИА Новости

Памфилова прокомментировала требование кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Вчера, 11:37
2583
© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала "ударом ниже пояса" требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля, поскольку в настоящее время она проходит непростой реабилитационный период после операции.
Ранее кандидат в Мосгордуму от "Яблока" Сергей Митрохин заявил РИА Новости, что кандидаты отказались от предложения Памфиловой встретиться с ними после 22 июля и настаивают на встрече 16 июля.
Табличка на здании Московской городской думы
Вчера, 09:50
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
"Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями", - сказала Памфилова в комментарии радиостанции Business FM, в заголовок которого вынесена ее цитата: "С их стороны это удар ниже пояса".
Памфилова, комментируя предложение ЦИК о встрече с кандидатам после 22 июля подчеркнула, что и в эти сроки еще будет "не совсем здорова", но надеется, "что будет полегче".
"И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю. В ЦИК сегодня мои коллеги под руководством (зампредседателя ЦИК Николая) Булаева готовы их всех принять и внимательно выслушать их аргументы. Дай бог никому из них не болеть, включая (оппозиционера Алексея) Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой", - отметила она.
Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Московская городская избирательная комиссия
15 июля, 10:25
Избиратели узнают о судимости кандидатов и через 40 лет, заявили в МГИК
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.
В воскресение прошла несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди ее участников - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
В понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что среди участников воскресной несогласованной акции в Москве, которые намерены участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, нет тех, кому было бы отказано в регистрации в качестве кандидатов. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
14 июля, 12:41
В Мосгоризбиркоме призвали кандидатов на выборы в МГД бороться до конца
6100024
Обсудить 3
Элла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаРоссияПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отказались вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
РИА
Новости
Николай Булаев
ЦИК не может исправить ошибки в листах кандидатов в МГД, заявил Булаев
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова попала в ДТП
Лента
новостей
Любовь Соболь
Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
В Госдуме призвали уйти от сентиментальности в отношении Грузии
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили
Актер Андрей Соколов во время сбора труппы театра Ленком
Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы
Табличка на здании Московской городской думы
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле наблюдают за предвыборной гонкой в Москве
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Председатель Яблока Сергей Митрохин
Митрохину отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
Лента новостейМолния