Упавший в Чечне самолет АН-2 опрыскивал поля, заявили власти

Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019

© Фото : ГУМЧС России по Республике Чечня Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019

ГРОЗНЫЙ, 16 июл – РИА Новости. Упавший в Шелковском районе Чечни легкомоторный самолет АН-2 выполнял сельскохозяйственные работы по опрыскиванию полей, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по СМИ, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"По предварительным данным, Ан-2 проводил опрыскивание сельхозугодий. "Кукурузник" был нанят из соседнего региона. В равнинной части Чечни, в том числе в Шелковском районе, традиционно занимаются сельским хозяйством, регулярно привлекаются самолеты этого типа", - отметил Дудаев.

По его словам, пилот, по предварительной информации, является сотрудником предприятия "Дагавиалинии".

Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и перед падением зацепился за провода ЛЭП, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах Чечни. Из-за оборвавшихся проводов четыре села остались без электричества. Два человека - пилот и жительница дома, на который упал его самолет - госпитализированы.