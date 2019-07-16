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РИА Новости

В Хабаровском крае выпустили на волю трех косаток

Вчера, 11:33
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© Фото : ВНИРОВторой этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае. 16 июля 2019
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае. 16 июля 2019
© Фото : ВНИРО
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае. 16 июля 2019
ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. На мысе Перовского в Хабаровском крае выпустили на волю вторую партию косаток из бухты Средняя в Приморье. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Следуя рекомендациям консилиума ученых, предварительно с ними (с косатками. — Прим. ред.) провели необходимые реадаптационные мероприятия, которые начались в июне в центре их содержания в бухте Средняя, были продолжены в ходе транспортировки и завершились непосредственно в месте выпуска", — говорится в сообщении.
Всего во вторник освободили трех косаток возрастом от пяти до десяти лет, двух самок и одного самца.
Перед этим животные проделали большой путь: в четверг их отправили из Средней, в Хабаровске перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района, откуда на автомобилях доставили к месту выпуска.
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Освобождение

Перед выпуском косаткам дали отдохнуть, после чего ветеринары провели осмотр и признали их состояние удовлетворительным.
Кроме того, ученые измерили животных, взяли анализы крови и кожи на ДНК, установили каждому спутниковую метку.
Выпуск проходил в два этапа через транспортировочную клеть. Вначале в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего отпустили.
Косатки вместо того, чтобы направиться в открытое море, развернулись и пошли к берегу, ожидая взрослую самку.
После ее выпуска группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении.
Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их примерно 15 миль. Поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись и начинали высоко выныривать из воды.
Затем расстояние между животными увеличилось до 200 метров, после чего они опять сблизились и группой стали уходить в открытое море.
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"Китовая тюрьма"

История получила широкий общественный резонанс после октябрьских заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.
По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.
Суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. После этого началась подготовка к освобождению.
Первую партию выпустили в конце июня. Третью планируют освободить в конце июля.
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Хабаровский крайОбщество
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