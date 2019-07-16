В Хабаровском крае выпустили на волю трех косаток

Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае. 16 июля 2019

Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае. 16 июля 2019

ХАБАРОВСК, 16 июл — РИА Новости. На мысе Перовского в Хабаровском крае выпустили на волю вторую партию косаток из бухты Средняя в Приморье. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Следуя рекомендациям консилиума ученых, предварительно с ними (с косатками. — Прим. ред.) провели необходимые реадаптационные мероприятия, которые начались в июне в центре их содержания в бухте Средняя, были продолжены в ходе транспортировки и завершились непосредственно в месте выпуска", — говорится в сообщении.

Всего во вторник освободили трех косаток возрастом от пяти до десяти лет, двух самок и одного самца.

Перед этим животные проделали большой путь: в четверг их отправили из Средней, в Хабаровске перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района, откуда на автомобилях доставили к месту выпуска.

Освобождение

Перед выпуском косаткам дали отдохнуть, после чего ветеринары провели осмотр и признали их состояние удовлетворительным.

Кроме того, ученые измерили животных, взяли анализы крови и кожи на ДНК, установили каждому спутниковую метку.

Выпуск проходил в два этапа через транспортировочную клеть. Вначале в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего отпустили.

Косатки вместо того, чтобы направиться в открытое море, развернулись и пошли к берегу, ожидая взрослую самку.

После ее выпуска группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении.

Ученые и тренеры на катамаране сопровождали их примерно 15 миль. Поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись и начинали высоко выныривать из воды.

Затем расстояние между животными увеличилось до 200 метров, после чего они опять сблизились и группой стали уходить в открытое море.

"Китовая тюрьма"

История получила широкий общественный резонанс после октябрьских заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.

Суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. После этого началась подготовка к освобождению.