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РИА Новости

Екатерина Стриженова попала в ДТП

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП - в автомобиль, в котором она ехала, врезался грузовик, никто не пострадал.
"Еду я сегодня на эфир (вернее я сплю на заднем сидении, меня везет водитель, на часах 3 часа 50 минут утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет - в нас въехал грузовик!" - написала Стриженова на своей странице в Instagram.
Она уточнила, что все живы, отделались испугом.
"Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!" - добавила Стриженова.
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Екатерина СтриженоваМоскваПроисшествия
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