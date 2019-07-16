МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП - в автомобиль, в котором она ехала, врезался грузовик, никто не пострадал.
"Еду я сегодня на эфир (вернее я сплю на заднем сидении, меня везет водитель, на часах 3 часа 50 минут утра). И вдруг прямо над головой сильный скрежет - в нас въехал грузовик!" - написала Стриженова на своей странице в Instagram.
Она уточнила, что все живы, отделались испугом.
"Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои!" - добавила Стриженова.