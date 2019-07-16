У жителя Крыма изъяли компьютер за репост нацистской символики

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Житель Керчи оштрафован на две тысячи рублей с конфискацией компьютера за размещение нацистской символики в соцсети, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

В ведомстве сообщили, что 23-летний житель Керчи разместил на странице в соцсети "ВКонтакте" материалы с символикой, сходной с нацистской атрибутикой, пропаганда которой на территории России запрещена. В ходе судебного заседания молодой человек признал свою вину и раскаялся. Он проходил по административной статье за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.