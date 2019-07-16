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РИА Новости

У жителя Крыма изъяли компьютер за репост нацистской символики

Вчера, 11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Житель Керчи оштрафован на две тысячи рублей с конфискацией компьютера за размещение нацистской символики в соцсети, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
В ведомстве сообщили, что 23-летний житель Керчи разместил на странице в соцсети "ВКонтакте" материалы с символикой, сходной с нацистской атрибутикой, пропаганда которой на территории России запрещена. В ходе судебного заседания молодой человек признал свою вину и раскаялся. Он проходил по административной статье за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Страница социальной сети фейсбук
4 мая, 08:00
Наказание "за репост". Западный опыт
"Керченский городской суд республики Крым постановил признать керчанина виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей с конфискацией системного блока ЭВМ, с помощью которого размещались запрещенные материалы", - говорится в сообщении.
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ФСБ РФКрымПроисшествия
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