Власти Ирана подтвердили задержание французско-иранской исследовательницы

В понедельник на брифинге представитель МИД Франции сообщил, что власти страны были проинформированы о задержании Фарибы Адельхах, имеющей французское и иранское гражданство. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с ее задержанием в Иране.