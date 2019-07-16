Власти Ирана подтвердили задержание французско-иранской исследовательницы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили подтвердил задержание сотрудницы парижского института политических исследований Sciences Po Фарибы Адельхах, сообщает агентство Fars.
В понедельник на брифинге представитель МИД Франции сообщил, что власти страны были проинформированы о задержании Фарибы Адельхах, имеющей французское и иранское гражданство. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с ее задержанием в Иране.
"Она была задержана недавно", - сообщил Эсмаили, говоря об исследовательнице, но не стал раскрывать детали причин задержания.