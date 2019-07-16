Эксперт: Китай не собирается участвовать в переговорах по разоружению

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Не стоит ждать, что Китай в ближайшем будущем согласится участвовать в каких-либо многосторонних переговорах по вопросам разоружения, считает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что представители США на переговорах с РФ в Женеве в среду хотят обсудить возможность нового соглашения по ядерному оружию, включающего КНР. В свою очередь в МИД КНР заявили, что Китай не видит никакого основания или условий для участия в обсуждении возможного трехстороннего договора по ядерному оружию с США и РФ.

Как пояснил РИА Новости Габуев, Китай скорее будет выступать за многосторонний договор по разоружению, потому что прежние механизмы контроля над вооружениями рождались в условиях холодной войны, когда отрыв двух лидирующих держав, США и СССР, был настолько значительным, что обсуждать размеры ядерного арсенала даже Франции, Великобритании и так далее смысла не имело.

"Настолько две сверхдержавы имели гораздо больше и боеголовок, и средств доставки. Сейчас, тем не менее, даже если Китай через какое-то время достигнет паритета (с США и РФ - ред.), совершенно непонятно, зачем ему ограничивать себя в развитии своего ядерного потенциала. Во-вторых, Китай всегда будет ставить вопрос об ограничениях, которые должны быть введены в отношении его соседей, прежде всего Индии, но отчасти и Северной Кореи. А это многосторонний пакт, который не имеет никакого будущего. Поэтому, скорее всего, попытки вовлечь Китай в многосторонние механизмы контроля над вооружениями, именно ядерными, не увенчаются успехом", - отметил Габуев.

По его словам, не стоит ожидать, что в ближайшем будущем Китай согласится участвовать и в трехсторонних переговорах с США и РФ по разоружению. "Да, не стоит. Ни в трехсторонних, ни в каких-либо многосторонних, которые пока даже не просматриваются", - сказал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил договор "нового поколения" по ограничению ядерного оружия, в который вошли бы США, Россия и Китай и который охватывал бы все типы ядерного оружия. Трамп не высказал более конкретных предложений. Также ранее сообщалось, что первый замгоссекретаря США Джон Салливан и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков проведут в Женеве диалог по стратегической стабильности.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.