Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:48Z
https://ria.ru/20190716/1556564804.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155657/41/1556574143_0:344:3000:2032_1036x0_80_0_0_3f9fea0c6ccb857376fa710043b41ae2.jpg
РИА Новости

В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома

Вчера, 11:18
505
© REUTERS / Prashant WaydandeСпасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
© REUTERS / Prashant Waydande
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости. В Мумбае обрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает телеканал NDTV.
Как уточняет СМИ, как минимум 12 человек погибли. При этом, по предварительным данным, около 40 жителей оказались заблокированы под завалами.
Инцидент произошел около 11:40 (09:10 мск) в районе Донгри на юге города.
Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и спасатели, им удалось спасти пятерых человек, в том числе троих детей.
По словам очевидцев, рухнувшее здание было построено примерно 90-100 лет назад.
0021230
Обсудить 0
МумбаиВ мире
Рекомендуем
Большая панда в Китае
В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями
РИА
Новости
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
СМИ: число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 12 человек
В Нигерии более десяти человек погибли в результате обрушения здания
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек
Лента
новостей
В Иране тринадцать человек погибли в ДТП с микроавтобусом
В Домодедово сел самолет с одним работающим двигателем, сообщил источник
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали около 50 человек
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян посмеялась над "инфобомбой" CNN про Ассанжа и RT
Склад сахара. Архивное фото
В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ
У берегов Нигерии похитили десять моряков с турецкого судна
Более 60 департаментов Франции ограничили использование воды из-за засухи
В Таиланде автомобиль разорвало пополам в ДТП
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
Лента новостейМолния