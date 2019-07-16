В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости. В Мумбае обрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает телеканал NDTV.
Как уточняет СМИ, как минимум 12 человек погибли. При этом, по предварительным данным, около 40 жителей оказались заблокированы под завалами.
Инцидент произошел около 11:40 (09:10 мск) в районе Донгри на юге города.
Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и спасатели, им удалось спасти пятерых человек, в том числе троих детей.
#Dongri Building Collapsed:ढिगाऱ्याखाली एक महिला आणि एका पुरुषाचा मृतदेह सापडला, तीन जखमी रुग्णालयात #Mumbai— Lokmat (@MiLOKMAT) 16 июля 2019 г.
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По словам очевидцев, рухнувшее здание было построено примерно 90-100 лет назад.