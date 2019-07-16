В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома

Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019

Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости. В Мумбае обрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает телеканал NDTV. В Мумбае обрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает телеканал

Как уточняет СМИ, как минимум 12 человек погибли. При этом, по предварительным данным, около 40 жителей оказались заблокированы под завалами.

Инцидент произошел около 11:40 (09:10 мск) в районе Донгри на юге города.

Причина аварии пока не называется. На месте работают полиция и спасатели, им удалось спасти пятерых человек, в том числе троих детей.