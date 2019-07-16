Американский эксперт надеется на объединение усилий космических держав

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Успехи индийской космической программы впечатляют, а "дружеское противостояние" с Китаем в этой сфере может пойти на руку обеим странам и всему миру в области мирного освоения космоса, считает американский эксперт Род Пайл.

"Хотя всегда есть необходимость стартовать вовремя и, когда есть то, что кто-то называет "дружеское соперничество" между Китаем и Индией в сфере космических достижений, его нельзя сравнить с горячим противостоянием, существовавшим между Соединенными Штатами и Советским Союзом в 1950-х и 1960-х годах. Вместе с тем, результатом противостояния тогда стали потрясающие технологические достижения с обеих сторон и в конечном итоге – сотрудничество в космосе", - считает американский эксперт, автор многочисленных книг и исследований по истории космических исследований Пайл.

"На протяжении долгого времени я был впечатлен успехами Индии как в сфере робототехники, так и пилотирумых полетов", - сказал эксперт РИА Новости. Он отметил, что в 2014 году Индии удалось запустить миссию на орбиту Марса: "они достигли успеха с первой попытки, тогда как роботомиссии к Марсу провальны на половину".

Он отметил, что "их лунные миссии также впечатляют и они выполняют их с гораздо меньшей стоимостью, чем на Западе и, конечно, план по отправке людей в полет за два года".

"Может, это звучит не столь внушительно для страны, первой отправившей человека в космос, поздравляю Россию с этим достижением, но приятно видеть, что такие страны как Индия и Китай присоединяются к "клубу" стран, которые способны отправлять людей в космос", - отметил собеседник агентства.

"Я разделяю надежду Базза Олдрина (астронавт НАСА, в составе миссии Аполлон-11 стал вторым человеком, высадившимся на Луну) о том, что видные космические державы однажды объединят свои усилия в том, чтобы вновь отправить людей на Луну и дальше к Марсу в мирном сотрудничестве", - сказал эксперт.

Ранее в понедельник незадолго до старта Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2". Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота". Ожидается, что в случае успеха Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.