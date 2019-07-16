В Москве пресекли канал незаконной миграции

Сотрудник полиции ведет задержанных во время рейда на территории торгового-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следователями Главного управления совместно с сотрудниками ФСБ пресечена деятельность по незаконной миграции на территории столицы", - сказала Иванова.

По ее словам, три сотрудника столичного управления по вопросам миграции и трое их соучастников с целью заработка организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан. Они собирали и подавали в отдел по вопросам миграции по Москве недостоверные документы для миграционного учета иностранцев. В результате их деятельности, по данным СК, на фиктивный учет поставлены более 190 иностранных граждан.

Организаторы и активные участники противоправной деятельности задержаны. Фигурантам предъявлено обвинение по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", избрана мера заключения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

В свою очередь, Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что в ходе обысков у фигурантов были изъяты заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, документальные материалы для оформления приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам, печати, электронные носители информации и денежные средства,