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РИА Новости

В Москве пресекли канал незаконной миграции

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции ведет задержанных во время рейда на территории торгового-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино
Сотрудник полиции ведет задержанных во время рейда на территории торгового-ярмарочного комплекса Москва в Люблино
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следователями Главного управления совместно с сотрудниками ФСБ пресечена деятельность по незаконной миграции на территории столицы", - сказала Иванова.
14 июня, 06:59
Под Астраханью задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
По ее словам, три сотрудника столичного управления по вопросам миграции и трое их соучастников с целью заработка организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан. Они собирали и подавали в отдел по вопросам миграции по Москве недостоверные документы для миграционного учета иностранцев. В результате их деятельности, по данным СК, на фиктивный учет поставлены более 190 иностранных граждан.
Организаторы и активные участники противоправной деятельности задержаны. Фигурантам предъявлено обвинение по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", избрана мера заключения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
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Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать
В свою очередь, Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что в ходе обысков у фигурантов были изъяты заполненные подложные бланки уведомлений о прибытии в РФ иностранных граждан, документальные материалы для оформления приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам, печати, электронные носители информации и денежные средства,
Расследование уголовного дела продолжается.
Москва. Архивное фото
4 декабря 2018, 18:43
В ФАДН рассказали о ситуации с трудовыми мигрантами в России
3400003
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Давно пора самым серьёзным образом заняться вопросами незаконной миграции в России! Мы уже начали повторять самые худшие ошибки Евросоюза в этой сфере! В Москве вечером русских лиц уже не видно - один сплошной Кавказ, Средняя Азия и даже с африканцами уже перебор! И коренной перелом этот произошёл за последнии 5-6 лет... Пора уже, пора наводить в этой сфере порядок!!!
16 июля, 11:31
Игорь Соколов
1500000
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