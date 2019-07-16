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РИА Новости

В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСклад сахара. Архивное фото
Склад сахара. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В июне оптовые цены на сахар в России снизились на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей.
В ноябре сахар стоил 37 рублей за килограмм, а в июне — уже 26,9 рублей. Как пояснил изданию глава организации Андрей Бодин, это очень нетипичное падение. В сахарной отрасли сезон начинается в августе, а в конце его, в июле, спрос традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх.
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Директор российского офиса компании Sucden Глеб Тихомиров подтвердил, что оптовые цены снижаются. По его словам, в июне они были самыми низкими как минимум за пять лет.
В "Союзроссахаре" считают основной причиной этого снижения доминирующее над спросом предложение. На конец июня в России скопились рекордные запасы сахара — 2,7 миллиона тонн.
В рознице снижение цен не настолько заметно: по данным Росстата, с января килограмм сахарного песка подешевел на 3,79 рубля и в июне стоил в среднем 43,19 рубля. А по сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6 процента (тогда килограмм сахара стоил 41,29 рубля).
Производители кондитерских изделий полагают, что снижение цен только на один ингредиент не сильно скажется на стоимости готового продукта. И хотя цена на сахар снижается, цены на бензин и тарифы за проезд большегрузов по федеральным трассам растут, а значит, себестоимость продукции остается примерно такой же.
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