В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В июне оптовые цены на сахар в России снизились на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает В июне оптовые цены на сахар в России снизились на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей.

В ноябре сахар стоил 37 рублей за килограмм, а в июне — уже 26,9 рублей. Как пояснил изданию глава организации Андрей Бодин, это очень нетипичное падение. В сахарной отрасли сезон начинается в августе, а в конце его, в июле, спрос традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх.

Директор российского офиса компании Sucden Глеб Тихомиров подтвердил, что оптовые цены снижаются. По его словам, в июне они были самыми низкими как минимум за пять лет.

В "Союзроссахаре" считают основной причиной этого снижения доминирующее над спросом предложение. На конец июня в России скопились рекордные запасы сахара — 2,7 миллиона тонн.

В рознице снижение цен не настолько заметно: по данным Росстата, с января килограмм сахарного песка подешевел на 3,79 рубля и в июне стоил в среднем 43,19 рубля. А по сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6 процента (тогда килограмм сахара стоил 41,29 рубля).