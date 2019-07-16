Глава Минздрава Подмосковья ответит на вопросы жителей в прямом эфире

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 16 июл - РИА Новости . Глава подмосковного Минздрава вместе с главврачами региональных больниц ответит на вопросы жителей в прямом эфире, который состоится на этой неделе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

"Что касается прямых эфиров министров. После прямой линии, которая состоялась у меня в последний четверг июня, мы договорились, что две темы мы выделим отдельно. И на этой неделе министр здравоохранения (Подмосковья -ред.) Татьяна Радиковна (Мухтасарова -ред.) первая вместе с главврачами ответит на все чувствительные вопросы касаемо здравоохранения - это и поликлиническое звено, и стационары, и родовспоможение, и лекарства", - сказал губернатор.