Глава Минздрава Подмосковья ответит на вопросы жителей в прямом эфире

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 16 июл - РИА Новости. Глава подмосковного Минздрава вместе с главврачами региональных больниц ответит на вопросы жителей в прямом эфире, который состоится на этой неделе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.
"Что касается прямых эфиров министров. После прямой линии, которая состоялась у меня в последний четверг июня, мы договорились, что две темы мы выделим отдельно. И на этой неделе министр здравоохранения (Подмосковья -ред.) Татьяна Радиковна (Мухтасарова -ред.) первая вместе с главврачами ответит на все чувствительные вопросы касаемо здравоохранения - это и поликлиническое звено, и стационары, и родовспоможение, и лекарства", - сказал губернатор.
Воробьев также отметил, что второй темой прямого эфира станет ЖКХ и экология. На вопросы жителей будут отвечать заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, а также министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
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