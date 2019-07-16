Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:08Z
https://ria.ru/20190716/1556564309.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Китай призвал Турцию и Кипр к диалогу по вопросу бурения в Средиземном море

Вчера, 11:08
263
ПЕКИН, 16 июл – РИА новости. Китай призывает Турцию и Кипр к сдержанности и диалогу по вопросу бурения в Средиземном море, чтобы избежать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы с большим вниманием следим за происходящим в восточной части Средиземного моря. Китай поддерживает дружественные отношения и с Кипром, и с Турцией, мы призываем все соответствующие стороны проявить сдержанность, вести диалог и консультации для урегулирования существующих между нами разногласий и предотвращения эскалации ситуации", - заявил дипломат.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вчера, 10:41
Эксперты оценили введение Евросоюзом санкций против Турции
Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.
В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают это провокацией, Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
В МИД России ранее отмечали, что Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра и призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
10 июля, 01:46
США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
700002
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Кипр
КитайТурцияВ мире
Рекомендуем
В Варшаве в дом, где живут украинские рабочие, бросили "коктейль Молотова"
РИА
Новости
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Санкции ЕС не окажут влияния на турецкую экономику, считает эксперт
Эксперты оценили введение Евросоюзом санкций против Турции
Лента
новостей
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В Госдуме назвали санкции Евросоюза против Турции политическим заказом
Зенитные ракетные комплексы С-400
США ищут недостатки у С-400 из ревности, заявил эксперт
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске надеются, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о взрывах на салюте в Минске
Символика председательства Словакии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Свобода СМИ в Центральной Азии ограничена, заявили в ОБСЕ
Власти Ирана подтвердили задержание французско-иранской исследовательницы
У берегов Нигерии похитили десять моряков с турецкого судна
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился очередной самолет с компонентами С-400
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
Большая панда в Китае
В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
Лента новостейМолния