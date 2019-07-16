Китай призвал Турцию и Кипр к диалогу по вопросу бурения в Средиземном море

ПЕКИН, 16 июл – РИА новости. Китай призывает Турцию и Кипр к сдержанности и диалогу по вопросу бурения в Средиземном море, чтобы избежать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы с большим вниманием следим за происходящим в восточной части Средиземного моря. Китай поддерживает дружественные отношения и с Кипром, и с Турцией, мы призываем все соответствующие стороны проявить сдержанность, вести диалог и консультации для урегулирования существующих между нами разногласий и предотвращения эскалации ситуации", - заявил дипломат.

Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.

В исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки - "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр считают это провокацией, Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.