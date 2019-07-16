Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:08Z
https://ria.ru/20190716/1556564277.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155351/46/1553514667_0:305:3100:2048_1036x0_80_0_0_a0d7874e056d90dc839ccad401f276e5.jpg
РИА Новости

США ищут недостатки у С-400 из ревности, заявил эксперт

Вчера, 11:08
5524
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Публикация исследований американских экспертов, ищущих недостатки у российской системы ПВО С-400, является информационным вбросом, связанным с потерей США ряда покупателей для собственных комплексов Patriot, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее американский центр частной разведки Stratfor опубликовал статью, в которой описал ряд недостатков С-400 - в частности, что опасность для системы может представлять массированная атака, если работа С-400 не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны. Дальность действия ЗРС может достигать 400 километров, однако гористая местность может понизить эффективность радиолокационных возможностей, и С-400 в таких условиях собьет низколетящую крылатую ракету лишь за несколько десятков километров, утверждают в Stratfor.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Вчера, 08:23
"Жаба душит". Военный эксперт об оценке в США российских С-400 Американская разведка обнаружила "уязвимости" в российских ЗРК С-400. Это дилетантский взгляд, считает военный эксперт Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он объяснил, что к чему.
"Попытки американцев искать недостатки в С-400 понятны, они вызваны ревностью к успехам России, ведь сейчас С-400 - это бренд, известный во всём мире, так же как и автомат Калашникова. Даже такая страна, как Турция, являясь членом НАТО, захотела купить эту систему, а не американские Patriot. Это бьёт по престижу США, делает их предметом критики и насмешек", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что ограничения, описанные в статье Stratfor, свойственны любой системе ПВО. "Понятно, что С-400 должна работать в эшелонированной системе ПВО, то есть в связке с другими зенитно-ракетными комплексами средней и малой дальности, например с "Тор-М2". Именно эшелонированная система противовоздушной обороны обеспечивает поражение целей на всех ракурсах и высотах, и она строится с учетом особенностей рельефа местности в каждом конкретном случае на территории конкретной страны", - пояснил собеседник агентства.
Директор ЦАМТО подчеркнул, что экспортный потенциал С-400 не ограничивается существующими контрактами с Турцией и Индией – в перспективе эти системы могут закупить более 10 стран, что ещё более подорвет авторитет США на рынке вооружений.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Вчера, 10:00
В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
"По сравнению новейшей версией Patriot PAC-3 С-400 имеет ряд существенных преимуществ - например, по скорости развёртывания, помехоустойчивости, боевой эффективности и дальности поражения целей. В настоящее время заявки на С-400 подали более 10 государств, с которыми Россия ведет конкретные переговоры, вот американцы и нервничают", - подчеркнул Коротченко.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Зенитная ракетная система С-400: российский Триумф
30 августа 2012, 10:00
Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.
6391104
Обсудить 1
StratforИгорь КоротченкоС-400 «Триумф»РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Лента
новостей
Мост, построенный через Керченский пролив
В Крыму назвали заявление Турчинова по Крымскому мосту безумием
Склад сахара. Архивное фото
В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ
Член националистического батальона Азов в Мариуполе
РИА Новости нашло доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
Большая панда в Китае
В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую" катастрофу без транзита газа из России
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция не воспринимает всерьез санкции ЕС, заявил Чавушоглу
Иконка социальной сети Instagram
Роскомнадзор обязал Instagram удалить изображение, оскорбляющее флаг
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Империи наносят ответный удар: Россия и Индия отказались от доллара
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
Лента новостейМолния