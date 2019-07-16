США ищут недостатки у С-400 из ревности, заявил эксперт

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Публикация исследований американских экспертов, ищущих недостатки у российской системы ПВО С-400, является информационным вбросом, связанным с потерей США ряда покупателей для собственных комплексов Patriot, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее американский центр частной разведки Stratfor опубликовал статью, в которой описал ряд недостатков С-400 - в частности, что опасность для системы может представлять массированная атака, если работа С-400 не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны. Дальность действия ЗРС может достигать 400 километров, однако гористая местность может понизить эффективность радиолокационных возможностей, и С-400 в таких условиях собьет низколетящую крылатую ракету лишь за несколько десятков километров, утверждают в Stratfor.

"Попытки американцев искать недостатки в С-400 понятны, они вызваны ревностью к успехам России, ведь сейчас С-400 - это бренд, известный во всём мире, так же как и автомат Калашникова. Даже такая страна, как Турция, являясь членом НАТО, захотела купить эту систему, а не американские Patriot. Это бьёт по престижу США, делает их предметом критики и насмешек", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что ограничения, описанные в статье Stratfor, свойственны любой системе ПВО. "Понятно, что С-400 должна работать в эшелонированной системе ПВО, то есть в связке с другими зенитно-ракетными комплексами средней и малой дальности, например с "Тор-М2". Именно эшелонированная система противовоздушной обороны обеспечивает поражение целей на всех ракурсах и высотах, и она строится с учетом особенностей рельефа местности в каждом конкретном случае на территории конкретной страны", - пояснил собеседник агентства.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что экспортный потенциал С-400 не ограничивается существующими контрактами с Турцией и Индией – в перспективе эти системы могут закупить более 10 стран, что ещё более подорвет авторитет США на рынке вооружений.

"По сравнению новейшей версией Patriot PAC-3 С-400 имеет ряд существенных преимуществ - например, по скорости развёртывания, помехоустойчивости, боевой эффективности и дальности поражения целей. В настоящее время заявки на С-400 подали более 10 государств, с которыми Россия ведет конкретные переговоры, вот американцы и нервничают", - подчеркнул Коротченко.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в пятницу. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.