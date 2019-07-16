В Армении племянника российского предпринимателя обвинили в вымогательстве

ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении предъявил обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах племяннику крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Нареку Карапетяну, сообщила глава отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян.

"Мужчине 1990 года рождения (Нареку Карапетяну – ред.) и его другу предъявлено обвинение по статье "вымогательство в особо крупных размерах. С них взяты подписки о невыезде", - сообщила Арутюнян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободу сроком до 10 лет.

В пресс-службе СК ранее сообщили, что в вымогательстве молодых людей обвинил 30-летний мужчина, обратившийся 4 июля в больницу со следами побоев. Он утверждает, что от него с применением насилия и угроз требовали суммы в особо крупных размерах.

"Тридцатилетний мужчина и его друг признаны пострадавшими. Следствие продолжается, органам дознания даны соответствующие поручения", - отмечается в сообщении.