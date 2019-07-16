Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:07Z
https://ria.ru/20190716/1556564264.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Армении племянника российского предпринимателя обвинили в вымогательстве

Вчера, 11:07
299
ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Следственный комитет Армении предъявил обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах племяннику крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Нареку Карапетяну, сообщила глава отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян.
"Мужчине 1990 года рождения (Нареку Карапетяну – ред.) и его другу предъявлено обвинение по статье "вымогательство в особо крупных размерах. С них взяты подписки о невыезде", - сообщила Арутюнян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает лишение свободу сроком до 10 лет.
В пресс-службе СК ранее сообщили, что в вымогательстве молодых людей обвинил 30-летний мужчина, обратившийся 4 июля в больницу со следами побоев. Он утверждает, что от него с применением насилия и угроз требовали суммы в особо крупных размерах.
"Тридцатилетний мужчина и его друг признаны пострадавшими. Следствие продолжается, органам дознания даны соответствующие поручения", - отмечается в сообщении.
Комментариями обвиняемых и их адвокатов РИА Новости на данный момент не располагает.
001010
Обсудить 0
АрменияВ мире
Рекомендуем
Арабская коалиция сообщила, что сбила два беспилотника хуситов
РИА
Новости
Петр Порошенко
Порошенко может остаться во власти, считает депутат Рады
Вице-премьер Армении Тигран Авинян. Архивное фото
В Армении рассказали о переговорах с Россией по строительству новой АЭС
Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
Лента
новостей
В Варшаве в дом, где живут украинские рабочие, бросили "коктейль Молотова"
Озеро Севан. Архивное фото
Вице-премьер Армении рассказал, как изменение климата влияет на озеро Севан
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ узнали о намерении Зеленского заменить послов в США, Армении и Ватикане
Люди в очереди перед началом презентации продукции компании Google в Сан-Франциско, США
Трамп прокомментировал обвинения в сотрудничестве с Китаем в адрес Google
Власти Ирана подтвердили задержание французско-иранской исследовательницы
Памятник дружбе Украины и России в Керчи. Архивное фото
Почти треть россиян считает Украину братской страной, показал опрос
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015
Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москвой", сообщили СМИ
Китай призвал Турцию и Кипр к диалогу по вопросу бурения в Средиземном море
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился тринадцатый самолет с компонентами С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
Лента новостейМолния