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РИА Новости
Туризм

В Калининграде растет число туристов после введения электронных виз

Вчера, 11:07
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© Depositphotos / gl0ckРыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград
© Depositphotos / gl0ck
КАЛИНИНГРАД, 16 июл - РИА Новости. Число туристов, которые впервые приезжают в Калининградскую область, возросло после введения с 1 июля этого года электронных виз для иностранцев, сообщили журналистам в пресс-службе областной таможни.
С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получать бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло правительство РФ. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке.
"Калининградская областная таможня зафиксировала рост активности иностранных граждан, пересекающих границу через пункт пропуска Мамоново-2 – Гжехотки на личном автотранспорте. За одни сутки, 14-15 июля (воскресенье-понедельник), через таможенный пост на въезд в РФ проследовало 1020 автомобилей. При этом 449 из них – иностранные, из которых 300 машин впервые въезжали в регион", - сообщили в таможне.
Как отметили в таможне, данные всех впервые приезжающих в регион сотрудники таможни должны были внести в базу и оформить пассажирскую таможенную декларацию (ПТД). Граждане Германии, Чехии, Франции, Швеции, Швейцарии, Дании и других европейских стран прежде никогда не сталкивались с заполнением ПТД, что привело к многочисленным ошибкам, на исправление которых потребовалось дополнительное время.
Для получения электронной визы иностранному гражданину необходимо не менее чем за четверо суток, но не ранее чем за 20 суток до предполагаемой даты въезда заполнить заявление о получении электронной визы на сайте консульского департамента МИД России, прикрепив к нему фотографию. Электронные визы выдаются с туристической, деловой и гуманитарной целью.
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Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, действительна она в течение 30 дней. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен. Оформить визу в следующий раз можно только по истечении срока действия имеющегося электронного документа.
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