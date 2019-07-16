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РИА Новости

Пострадавших после падения самолета на дом в Чечне доставили в больницу

Вчера, 11:05
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© Фото : МЧС РоссииПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне
© Фото : МЧС России
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все пострадавшие при падении легкомоторного самолета на жилой дом в Чечне доставлены в центральную районную больницу Шелковского района, сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС.
По данным МЧС России, в 07.58 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении легкомоторного самолета на частный жилой дом в сельском поселении Новощедринская Шелковского района без последующего возгорания. По предварительной информации, пострадали четыре человека. У пилота воздушного судна сломана ключица, а у жильцов дома - психологический шок.
"Пострадавшие были доставлены в ЦРБ Шелковского района", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекались восемь человек и две единицы техники.
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