Роскомнадзор обязал Instagram удалить изображение, оскорбляющее флаг

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Instagram с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, соцсеть обязана ее удалить, говорится в сообщении Роскомнадзора.

"16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

"В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации", - отмечает Роскомнадзор.