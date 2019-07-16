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РИА Новости

Роскомнадзор обязал Instagram удалить изображение, оскорбляющее флаг

Вчера, 11:03
18291
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенной информации страницу соцсети Instagram с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, соцсеть обязана ее удалить, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"16 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
"В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации", - отмечает Роскомнадзор.
В понедельник Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить изображение свастики на гербе РФ.
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Популярные комментарии
Есть границы, за которыми стоит хаос, смерть и разруха. Глупые люди кричат - "даёшь свободу, долой цензуру" и получают хаос, смерть и разруху сполна, себе и детям на пару поколений, пока опять не выстроят границы.
16 июля, 12:38
ggogorik
35000016
А непристойные фото без флага, стало быть, нехай залишаються?
16 июля, 11:17
иеромонах Макарий
12510017
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