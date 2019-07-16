В Томске проверяют информацию о котах, выброшенных с восьмого этажа

НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. В Томске полицейские начали проверку после появления в соцсетях сообщений о том, что в одном из домов двух котов выбросили с восьмого этажа.
О происшествии на улице Иркутский тракт рассказала в одном из популярных пабликов местная жительница. По ее словам, это произошло 15 июля, котов выбросили ее соседи. Один из котов умер на месте, второго доставили в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии, добавила свидетельница. Она также рассказала, что и в квартире, и около подъезда находились маленькие дети, которые все это видели.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
В конце 2017 года в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Виновным в этом грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 80 тысяч рублей, а при отягчающих обстоятельствах — например, если издевательства над животным происходили в присутствии детей, — до пяти лет лишения свободы.