В Томске проверяют информацию о котах, выброшенных с восьмого этажа

НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. В Томске полицейские начали проверку после появления в соцсетях сообщений о том, что в одном из домов двух котов выбросили с восьмого этажа.

О происшествии на улице Иркутский тракт рассказала в одном из популярных пабликов местная жительница. По ее словам, это произошло 15 июля, котов выбросили ее соседи. Один из котов умер на месте, второго доставили в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии, добавила свидетельница. Она также рассказала, что и в квартире, и около подъезда находились маленькие дети, которые все это видели.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.