Леонид Агутин сам себя поздравил с днем рождения и назвал "молодцом"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин отмечает сегодня день рождения и принимает поздравления от звездных коллег, друзей и жены Анжелики Варум.

"Своими музыкой и стихами ты даришь этому миру огромный поток света и тепла. Многие приходят, чтобы погреться у этого огня. С Днем рождения, мой родной, мой Леонид Агутин! Желаю тебе здоровья, неиссякаемого вдохновения, радости и любви!", - написала Варум в своем Инстаграме.

Сам Агутин пожелал себе: "Дорогой, Леня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с легкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперед! Предшествующие годы ты, в целом, прошел не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!"