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РИА Новости
Культура

Леонид Агутин сам себя поздравил с днем рождения и назвал "молодцом"

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛеонид Агутин на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Певец и композитор Леонид Агутин отмечает сегодня день рождения и принимает поздравления от звездных коллег, друзей и жены Анжелики Варум.
"Своими музыкой и стихами ты даришь этому миру огромный поток света и тепла. Многие приходят, чтобы погреться у этого огня. С Днем рождения, мой родной, мой Леонид Агутин! Желаю тебе здоровья, неиссякаемого вдохновения, радости и любви!", - написала Варум в своем Инстаграме.
Сам Агутин пожелал себе: "Дорогой, Леня! Тебя сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с легкой улыбкой. Младшие - с легким сочувствием. А ты смотри вперед! Предшествующие годы ты, в целом, прошел не плохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня!"
К поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Иосиф Пригожин и другие звезды российского шоу-бизнеса.
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