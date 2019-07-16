В Крыму назвали заявление Турчинова по Крымскому мосту безумием

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал безумием и бредом сумасшедшего заявления экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о способности украинских ракет в течение нескольких минут снести мост, построенный через Керченский пролив.

Ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua сказал, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.

"Все это заявление - сплошное безумие и бред сумасшедшего. У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, Турчинову стоит не выдвигать сумасшедшие идеи, а лучше готовиться к люстрации, которую ему и его сторонникам устроит новая украинская власть.

"Турчинову стоит сейчас думать, как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма", - подчеркнул вице-спикер крымского парламента.