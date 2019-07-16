В Крыму назвали заявление Турчинова по Крымскому мосту безумием

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал безумием и бредом сумасшедшего заявления экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о способности украинских ракет в течение нескольких минут снести мост, построенный через Керченский пролив.
Ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua сказал, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.
15 июля, 23:31В Сети высмеяли заявление Турчинова о Крымском мосте
"Все это заявление - сплошное безумие и бред сумасшедшего. У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Турчинову стоит не выдвигать сумасшедшие идеи, а лучше готовиться к люстрации, которую ему и его сторонникам устроит новая украинская власть.
"Турчинову стоит сейчас думать, как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма", - подчеркнул вице-спикер крымского парламента.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.