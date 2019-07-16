Эксперты оценили введение Евросоюзом санкций против Турции

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введенные Евросоюзом меры в отношении Турции из-за бурения, которое поводится на шельфе Кипра, не заставят Анкару отказаться от работ, считают российские эксперты.
Совет ЕС в понедельник в ответ бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций.
"Конечно, никакому давлению она не собирается поддаваться. Турция вообще не поддается ничьему давлению. Ситуация с поставкой С-400 показывает, как она реагирует на давление даже со стороны союзников", - заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.
Он добавил, что на данный момент "меры, которые принимает Евросоюз практически смехотворные".
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Мизерные суммы
По оценке эксперта, из-за сокращения объемов европейской помощи Анкара потеряет "копейки". На данный момент Турция получает от Брюсселя около 176 миллионов долларов помощи, добавил он.
"Собственно говоря, такие мизерные суммы для Турции - это смешное дело", - заявил Надеин-Раевский.
Вступление в ЕС - уже не цель
Второй важный пункт введенных санкций касается диалога о перспективе вступления Турции в ЕС, которого страна добивается уже несколько десятилетий. Тем не менее, как считает Надеин-Раевский, "это для турок уже не является целью внешней политики".
Согласен с ним и заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозлоев.
"Проблема вступления в Европейский союз сегодня, на мой взгляд, в умах и в сознании политической элиты Турции утратила свою актуальность, тем более появились новые направления позиционирования себя не только в регионе и в мире", - заявил эксперт, отметив сближение позиций России и Турции в последние годы.
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Застарелый конфликт без риска обострения
Мозлоев напомнил, что кипрская проблема имеет давние корни, это "одна из самых замороженных, застарелых, нерешенных проблем". Усугубило ее решение Брюсселя предоставить членство в союзе греческому Кипру, не добившись решения с вопроса с турецкой общиной, отметил он.
В данном случае речь может идти о том, что стороны "попытались обострить проблему, чтобы привлечь внимание", но ожидать серьезного обострения не стоит, считает Мозлоев.
"На мой взгляд, там не может быть активной фазы, потому что разморозка этого конфликта не в интересах никого из игроков на политической сцене, в том числе самих участников, а также внешних и глобальных игроков. Но тут речь идет о некой политической амбициозности и тех, и других сторон", - заявил эксперт.