Эксперты оценили введение Евросоюзом санкций против Турции

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Введенные Евросоюзом меры в отношении Турции из-за бурения, которое поводится на шельфе Кипра, не заставят Анкару отказаться от работ, считают российские эксперты.

Совет ЕС в понедельник в ответ бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций.

"Конечно, никакому давлению она не собирается поддаваться. Турция вообще не поддается ничьему давлению. Ситуация с поставкой С-400 показывает, как она реагирует на давление даже со стороны союзников", - заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

Он добавил, что на данный момент "меры, которые принимает Евросоюз практически смехотворные".

Мизерные суммы

По оценке эксперта, из-за сокращения объемов европейской помощи Анкара потеряет "копейки". На данный момент Турция получает от Брюсселя около 176 миллионов долларов помощи, добавил он.

"Собственно говоря, такие мизерные суммы для Турции - это смешное дело", - заявил Надеин-Раевский.

Вступление в ЕС - уже не цель

Второй важный пункт введенных санкций касается диалога о перспективе вступления Турции в ЕС, которого страна добивается уже несколько десятилетий. Тем не менее, как считает Надеин-Раевский, "это для турок уже не является целью внешней политики".

Согласен с ним и заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозлоев.

"Проблема вступления в Европейский союз сегодня, на мой взгляд, в умах и в сознании политической элиты Турции утратила свою актуальность, тем более появились новые направления позиционирования себя не только в регионе и в мире", - заявил эксперт, отметив сближение позиций России и Турции в последние годы.

Застарелый конфликт без риска обострения

Мозлоев напомнил, что кипрская проблема имеет давние корни, это "одна из самых замороженных, застарелых, нерешенных проблем". Усугубило ее решение Брюсселя предоставить членство в союзе греческому Кипру, не добившись решения с вопроса с турецкой общиной, отметил он.

В данном случае речь может идти о том, что стороны "попытались обострить проблему, чтобы привлечь внимание", но ожидать серьезного обострения не стоит, считает Мозлоев.