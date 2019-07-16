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РИА Новости

Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию

Вчера, 10:35
15346
© AP PhotoАтомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
© AP Photo
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао . Архивное фото
ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Вашингтон хочет обсудить эту тему с Москвой на встрече в Женеве.
"В настоящий момент мы не видим никаких оснований или предварительных условий для участия Китая в таких обсуждениях", — прокомментировал китайский дипломат на брифинге.
Он подчеркнул, что "Россия также многократно выражала свое понимание относительно позиции Китая по этому вопросу".
Ранее договор "нового поколения" между Вашингтоном, Москвой и Пекином предлагал Дональд Трамп. Отмечалось, что документ должен затрагивать все типы ядерного оружия, более конкретные варианты не высказывались.
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Популярные комментарии
А зачем обсуждать то,что одна из сторон не выполняют?Да и по другим договорам такой же шлак.Правильно Китай делает.Только мы всё пытаемся с кем то о чём то договориться,объясниться,чтобы не дай бог не подумали,что мы милитаристы. 23августа 1939 года тоже был договор подписан и что мы получили?Мы не верили,что нас вот уже какие сутки бомбят.Достало всё это!
16 июля, 11:20
Иван Петров
5000003
Молодцы Китайцы,я тоже уже давно не вижу участия России в этом бреду. Причина США не договороспособны и не исполняют своих обязательств,и лишь ищут способы обхода договоров.😉
16 июля, 11:25
Andrej Kozakov
4200002
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