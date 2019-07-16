Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию

ПЕКИН, 16 июл — РИА Новости. Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Вашингтон хочет обсудить эту тему с Москвой на встрече в Женеве.
"В настоящий момент мы не видим никаких оснований или предварительных условий для участия Китая в таких обсуждениях", — прокомментировал китайский дипломат на брифинге.
Он подчеркнул, что "Россия также многократно выражала свое понимание относительно позиции Китая по этому вопросу".
Ранее договор "нового поколения" между Вашингтоном, Москвой и Пекином предлагал Дональд Трамп. Отмечалось, что документ должен затрагивать все типы ядерного оружия, более конкретные варианты не высказывались.