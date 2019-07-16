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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Александр КряжевВыпечка хлеба в деревне Аполлоновка
Выпечка хлеба в деревне Аполлоновка
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россиян, обратившихся на горячую линию Роспотребнадзора, больше всего интересовали вопросы качества и безопасности хлебобулочных изделий, сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве проанализировали обращения россиян на горячую линию по вопросам о хлебобулочных изделиях с 21 июня по 5 июля и увидели, что "наибольший интерес представляли вопросы качества и безопасности продукции в соответствии с нормативными правовыми актами РФ".
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На втором месте по числу вопросов оказалась тема информирования потребителей об адресах и других контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта, а также нарушений правил продажи. На третьем месте по числу вопросов были обращения, связанные с маркировкой хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.
Управления Роспотребнадзора в регионах провели 185 семинаров, 743 лекции, 50 круглых столов, организовали и провели 29 выступлений на телевидении, были сделаны 382 публикации в СМИ.
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