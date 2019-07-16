Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россиян, обратившихся на горячую линию Роспотребнадзора, больше всего интересовали вопросы качества и безопасности хлебобулочных изделий, сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве проанализировали обращения россиян на горячую линию по вопросам о хлебобулочных изделиях с 21 июня по 5 июля и увидели, что "наибольший интерес представляли вопросы качества и безопасности продукции в соответствии с нормативными правовыми актами РФ".

На втором месте по числу вопросов оказалась тема информирования потребителей об адресах и других контактах, куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта, а также нарушений правил продажи. На третьем месте по числу вопросов были обращения, связанные с маркировкой хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.