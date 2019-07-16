Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы директору ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексею Ретеюму и бывшему футболисту сборной России Дмитрию Булыкину, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что по состоянию на 16 июля, 216 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы, 27 кандидатам было отказано в регистрации.

"В том числе отказано члену ВПП "Единая Россия" Алексею Ретеюму и самовыдвиженцу Дмитрию Булыкину", - сообщили в пресс-службе.

Экс-футболист сборной России, московских клубов "Динамо" и "Локомотив" Булыкин ранее заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей.

Ранее отмечалось, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов, во вторник еще 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.