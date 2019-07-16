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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы директору ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексею Ретеюму и бывшему футболисту сборной России Дмитрию Булыкину, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что по состоянию на 16 июля, 216 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы, 27 кандидатам было отказано в регистрации.
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"В том числе отказано члену ВПП "Единая Россия" Алексею Ретеюму и самовыдвиженцу Дмитрию Булыкину", - сообщили в пресс-службе.
Экс-футболист сборной России, московских клубов "Динамо" и "Локомотив" Булыкин ранее заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей.
Ранее отмечалось, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов, во вторник еще 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов.
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Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуАлексей РетеюмМосгоризбирком
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