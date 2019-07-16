Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.

Как сообщает ведомство, хлеб стоит приобретать исключительно в магазинах, где созданы условия для его хранения и правильной транспортировки.

При этом нужно обращать внимание на упаковку хлеба — она не должна быть грязной, и форму продукта — в идеале правильную и гладкую, без боковых наплывов.

Этикетка должна содержать информацию о дате изготовления и сроке годности. Белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, а ржаной и ржано-пшеничный — до 36 часов, подчеркивают представители Роспотребнадзора. Хлебобулочные изделия весом менее 200 граммов хранятся до 16 часов.

Нельзя есть хлеб с плесенью на корке, поскольку внешние проявления указывают на то, что процессы порчи теста внутри уже давно набирают обороты.

"Рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности. <...> Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым", — добавили в Роспотребнадзоре.