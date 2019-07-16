Художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков умер в возрасте 93 лет

"Тринадцатого июля 2019 года на 94-м году жизни ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой, участник Великой Отечественной войны, народный художник РФ, член Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, член Академии художеств России, член кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника" Стален Никандрович Волков", - говорится в сообщении.