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РИА Новости
Культура

Художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков умер в возрасте 93 лет

10:15
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© Фото : Союзкинематографистов РФ Народный художник РФ Стален Волков
Народный художник РФ Стален Волков
© Фото : Союзкинематографистов РФ
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Художник-постановщик киностудии "Мосфильм" Стален Волков скончался на 94-м году жизни, прощание состоится 18 июля, сообщается на сайте Союза кинематографистов.
"Тринадцатого июля 2019 года на 94-м году жизни ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой, участник Великой Отечественной войны, народный художник РФ, член Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, член Академии художеств России, член кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника" Стален Никандрович Волков", - говорится в сообщении.
Коллеги-кинематографисты соболезнуют родным и близким Волкова.
Прощание состоится 18 июля в 12 часов в морге ЦКБ, отмечается в сообщении.
Многие из фильмов Сталена Волкова вошли в золотую коллекцию отечественного кино. Среди них картины режиссеров Ивана Пырьева "Идиот", "Белые ночи", "Свет далекой звезды", "Братья Карамазовы", Александра Столпера "Живые и мертвые", "Неповторимая весна", Алексея Салтыкова "Директор", "Сибирячка", "Семья Ивановых", "Емельян Пугачев", "Крик дельфина" и другие.
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