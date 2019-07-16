Художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков умер в возрасте 93 лет

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Художник-постановщик киностудии "Мосфильм" Стален Волков скончался на 94-м году жизни, прощание состоится 18 июля, сообщается на сайте Союза кинематографистов.
"Тринадцатого июля 2019 года на 94-м году жизни ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой, участник Великой Отечественной войны, народный художник РФ, член Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, член Академии художеств России, член кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника" Стален Никандрович Волков", - говорится в сообщении.
Коллеги-кинематографисты соболезнуют родным и близким Волкова.
Прощание состоится 18 июля в 12 часов в морге ЦКБ, отмечается в сообщении.
Многие из фильмов Сталена Волкова вошли в золотую коллекцию отечественного кино. Среди них картины режиссеров Ивана Пырьева "Идиот", "Белые ночи", "Свет далекой звезды", "Братья Карамазовы", Александра Столпера "Живые и мертвые", "Неповторимая весна", Алексея Салтыкова "Директор", "Сибирячка", "Семья Ивановых", "Емельян Пугачев", "Крик дельфина" и другие.