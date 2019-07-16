В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

По данным метеорологов, в связи с прохождением обширной конвективной системы в Пермском крае в ночь на вторник на территории региона были зафиксированы опасные природные явления.

"Крупный град в Октябрьском районе диаметром около 3 см, крупный град в Ординском район диаметром до 4 см, очень сильный дождь в Оханске 75 мм (месячная норма – ред.) за 12 часов", - говорится в сообщении.

В ГИС центре ПГНИУ отметили, что дождь в Оханске до сих пор продолжается, а с начала июля в районе выпало уже 186 мм осадков (свыше 250% от месячной нормы), и это, по словам ученых, в три раза больше, чем за все лето 2018 года.

"Такие сильные ливни в нынешнем десятилетии в Пермском крае отмечаются всего третий раз: в ночь на 25 июня 2015 года в Губахе выпало 114 мм/12ч, в ночь на 29 июня 2018 года в Добрянке - 75 мм/12ч. За все аномально дождливое лето 2017 года ливней такой интенсивности не зафиксировано ни разу", - добавили метеорологи.