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РИА Новости

В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка

10:02
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи завели дело после обнаружения останков новорожденного ребенка с медицинским зажимом на теле в лесу в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Останки новорожденного ребенка возрастом около 6-7 месяцев внутриутробного развития обнаружили в лесу 14 июля в деревне Мотяково Люберецкого городского округа. По предварительным данным эксперта, младенец умер около года назад.
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"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на теле ребенка обнаружен медицинский зажим для зажатия пуповины.
Устанавливается личность и местонахождение матери младенца. Для установления давности и причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
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