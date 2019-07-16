В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи завели дело после обнаружения останков новорожденного ребенка с медицинским зажимом на теле в лесу в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Останки новорожденного ребенка возрастом около 6-7 месяцев внутриутробного развития обнаружили в лесу 14 июля в деревне Мотяково Люберецкого городского округа. По предварительным данным эксперта, младенец умер около года назад.

"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на теле ребенка обнаружен медицинский зажим для зажатия пуповины.