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РИА Новости

В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400

10:00
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Одиннадцатый самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в Турции, сообщает Минобороны страны.
Сколько всего самолетов потребуется для переброски составляющих С-400, не уточняется.

"Поставка С-400 началась. <...> Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020-го эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе", — заявил накануне президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

Поставки С-400 Турции

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Сделку на поставку Анкаре четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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"Жаба душит". Военный эксперт об оценке в США российских С-400 Американская разведка обнаружила "уязвимости" в российских ЗРК С-400. Это дилетантский взгляд, считает военный эксперт Виктор Баранец. В эфире радио Sputnik он объяснил, что к чему.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО начались в пятницу. Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
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Минобороны ТурцииС-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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