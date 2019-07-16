В Волгоградской области запустился проект "серебряных" волонтеров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общественная организация "Школа социальной активности" запустила проект ‒ победитель конкурса Фонда президентских грантов 2019 года "Региональный центр поддержки "серебряного" волонтерства: помогаем делать добрые дела", сообщается на сайте "Добровольцы России".

На торжественном открытии прошло пленарное заседание и обучение добровольцев основным направлениям, представленным в гранте, ‒ "Основы волонтерской деятельности", "Грамотный потребитель услуг ЖКХ", "Социальное проектирование" и "Патронаж и уход".

Кроме того, "серебряных" волонтеров обучали организации мероприятий, в том числе спортивных.