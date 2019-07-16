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РИА Новости
Школа волонтера

В Волгоградской области запустился проект "серебряных" волонтеров

10:00
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© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВ Волгоградской области запустился проект серебряных волонтеров
В Волгоградской области запустился проект серебряных волонтеров
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Общественная организация "Школа социальной активности" запустила проект ‒ победитель конкурса Фонда президентских грантов 2019 года "Региональный центр поддержки "серебряного" волонтерства: помогаем делать добрые дела", сообщается на сайте "Добровольцы России".
На торжественном открытии прошло пленарное заседание и обучение добровольцев основным направлениям, представленным в гранте, ‒ "Основы волонтерской деятельности", "Грамотный потребитель услуг ЖКХ", "Социальное проектирование" и "Патронаж и уход".
Кроме того, "серебряных" волонтеров обучали организации мероприятий, в том числе спортивных.
В рамках проекта планируется вовлечь не менее 620 граждан пенсионного возраста в добровольческую деятельность на постоянной основе через обучение в семи муниципалитетах области.
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Школа волонтераСеребряное волонтерство - Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыВолгоградская область
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