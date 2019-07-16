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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД

09:50
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© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 210 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы, 27 кандидатам было отказано в регистрации, сообщили в Мосгоризбиркоме.
"Завершается этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. По состоянию на 16 июля предоставили документы на регистрацию 290, зарегистрировано 216 кандидатов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки в регистрации было отказано 27 кандидатам. Помимо этого, 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов.
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"Сегодня 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов", - заключили в Мосгоризбиркоме.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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