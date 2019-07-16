Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Свыше 210 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы, 27 кандидатам было отказано в регистрации, сообщили в Мосгоризбиркоме.

"Завершается этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. По состоянию на 16 июля предоставили документы на регистрацию 290, зарегистрировано 216 кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки в регистрации было отказано 27 кандидатам. Помимо этого, 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов.

"Сегодня 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов", - заключили в Мосгоризбиркоме.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.