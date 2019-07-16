Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бабушка мальчика, найденного в квартире с двумя мертвыми женщинами, готова оформить опеку над внуком, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.
Как ранее сообщал столичный главк СК, 12 июля в квартире на Михалковской улице нашли тела женщин 1986 и 1990 годов рождения в ванной комнате и ребенка 2016 года рождения. Ребенок был осмотрен врачами и передан специалистам. По данным властей, у мальчика было подозрение на ветрянку, но оно не подтвердилось, сейчас ребенок находится в больнице, он общается и играет.
"По полученной информации, одна из женщин зарегистрирована в одном из регионов России. За время проживания в столице никто из женщин в социальные службы города не обращался. Бабушка мальчика по материнской линии приехала в столицу и готова оформить опеку над внуком", - рассказали в пресс-службе.
По второй женщине информации пока нет, добавили там.
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