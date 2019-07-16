Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T09:49Z
https://ria.ru/20190716/1556561250.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве

09:49
466
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бабушка мальчика, найденного в квартире с двумя мертвыми женщинами, готова оформить опеку над внуком, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.
Как ранее сообщал столичный главк СК, 12 июля в квартире на Михалковской улице нашли тела женщин 1986 и 1990 годов рождения в ванной комнате и ребенка 2016 года рождения. Ребенок был осмотрен врачами и передан специалистам. По данным властей, у мальчика было подозрение на ветрянку, но оно не подтвердилось, сейчас ребенок находится в больнице, он общается и играет.
"По полученной информации, одна из женщин зарегистрирована в одном из регионов России. За время проживания в столице никто из женщин в социальные службы города не обращался. Бабушка мальчика по материнской линии приехала в столицу и готова оформить опеку над внуком", - рассказали в пресс-службе.
По второй женщине информации пока нет, добавили там.
Воспитанник одного из детских домов
2 апреля, 12:29
Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
100031
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире
РИА
Новости
В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
В Чечне рассказали подробности аварии самолета, упавшего на жилой дом
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
Лента
новостей
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению
Логотип Газпром нефти у здания компании Газпром в Москве
СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
В Якутии завели дело после гибели семи человек на Лене
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде
В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей
СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
Табличка на здании Московской городской думы
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
СМИ: японцу отказали в загранпаспорте после возвращения из плена в Сирии
Представитель президента Украины В. Зеленского в Верховной раде Украины Руслан Стефанчук (справа) на заседании Верховной рады Украины
В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:47В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
09:39СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
09:37Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению
Лента новостейМолния