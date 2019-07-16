В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Причиной крушения легкомоторного самолета в Шелковском районе Чечни, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности полетов, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб республики.
Пилот легкомоторного самолета и три жителя дома госпитализированы.
"Предварительная причина падения самолета на жилой дом - нарушение правил безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что воздушное судно рухнуло на жилой дом практически сразу после взлета.