Пресс-конференция о развитии межкультурного диалога в России

4

17 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная медиафоруму "Вклад журналистов и блогеров в межкультурный диалог".