Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Упавший на жилой дом в Шелковском районе Чечни легкомоторный самолет практически полностью разрушен и не подлежит восстановлению, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"У самолета сильно повреждена передняя часть, сломаны крылья", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что воздушное судно вряд ли можно восстановить после таких повреждений.
Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. Пилот сломал ключицу, он в сознании и состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района. В здании находились две женщины и ребенок, одна из жительниц дома госпитализирована. СК организовал проверку.