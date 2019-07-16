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РИА Новости

Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению

09:37
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© Фото : ГУМЧС России по Республике ЧечняПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Чечня
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Упавший на жилой дом в Шелковском районе Чечни легкомоторный самолет практически полностью разрушен и не подлежит восстановлению, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"У самолета сильно повреждена передняя часть, сломаны крылья", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что воздушное судно вряд ли можно восстановить после таких повреждений.
Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. Пилот сломал ключицу, он в сознании и состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района. В здании находились две женщины и ребенок, одна из жительниц дома госпитализирована. СК организовал проверку.
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ЧечняШелковской районПроисшествия
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