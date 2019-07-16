Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению

Он уточнил, что воздушное судно вряд ли можно восстановить после таких повреждений.

Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. Пилот сломал ключицу, он в сознании и состоянии средней тяжести, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района. В здании находились две женщины и ребенок, одна из жительниц дома госпитализирована. СК организовал проверку.