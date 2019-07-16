В Чечне рассказали подробности аварии самолета, упавшего на жилой дом

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет, упавший на жилой дом в Шелковском районе Чечни, выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"ЧП произошло при проведении сельскохозяйственных работ. Предварительно, после взлета самолет зацепился за провода линии электропередачи", - сказал собеседник агентства.

Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. У пилота сломана ключица, у жильцов - двух женщин и ребенка - психологический шок, все они доставлены в больницу. СК организовал проверку.