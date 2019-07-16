Власти рассказали о состоянии пилота упавшего в Чечне самолета

ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Состояние пилота упавшего в Чечне легкомоторного самолета средней тяжести, мужчина находится в сознании, рассказали РИА Новости в администрации Шелковского района.
Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. У пилота сломана ключица, у жильцов - двух женщин и ребенка - психологический шок, все они доставлены в больницу. СК организовал проверку.
"Состояние средней тяжести, он в сознании, врачи оказывают необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, госпитализирована также жительница дома.
В администрации Шелковского района РИА Новости ранее рассказали, что самолет принадлежит жителю Дагестана, который арендует землю неподалеку от места ЧП.