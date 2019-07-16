Власти рассказали о состоянии пилота упавшего в Чечне самолета

Во вторник региональное управление МЧС сообщило, что четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в станице Новощедринская. У пилота сломана ключица, у жильцов - двух женщин и ребенка - психологический шок, все они доставлены в больницу. СК организовал проверку.