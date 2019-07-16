Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Санкции, введенные ЕС против Турции, носят символический характер и призваны лишь обозначить позицию, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов.

Совет ЕС в понедельник в ответ бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций.

"Санкции, конечно, носят символический характер и призваны указать Турции, что Евросоюз не согласен с такими односторонними действиями", - сказал Морозов РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не является сторонником санкционной политики, поскольку она ничего не дает. "Но мы всегда высказывали озабоченность по поводу односторонних действий Турции в этом регионе и призывали к политическим инструментам разрешения этого конфликта", - заявил сенатор.