Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Санкции, введенные ЕС против Турции, носят символический характер и призваны лишь обозначить позицию, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов.
Совет ЕС в понедельник в ответ бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций.
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"Санкции, конечно, носят символический характер и призваны указать Турции, что Евросоюз не согласен с такими односторонними действиями", - сказал Морозов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия не является сторонником санкционной политики, поскольку она ничего не дает. "Но мы всегда высказывали озабоченность по поводу односторонних действий Турции в этом регионе и призывали к политическим инструментам разрешения этого конфликта", - заявил сенатор.
Морозов напомнил, что ситуация с действиями Турции в акватории Кипра имеет глубокие корни. "Евросоюз всегда соглашался с позицией Кипра и Греции в том, что Турция не имеет юрисдикции над акваторией, где собирается добывать газ. Такова же позиция США", - сказал он.