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РИА Новости

Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде

09:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Санкции, введенные ЕС против Турции, носят символический характер и призваны лишь обозначить позицию, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов.
Совет ЕС в понедельник в ответ бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций.
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"Санкции, конечно, носят символический характер и призваны указать Турции, что Евросоюз не согласен с такими односторонними действиями", - сказал Морозов РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия не является сторонником санкционной политики, поскольку она ничего не дает. "Но мы всегда высказывали озабоченность по поводу односторонних действий Турции в этом регионе и призывали к политическим инструментам разрешения этого конфликта", - заявил сенатор.
Морозов напомнил, что ситуация с действиями Турции в акватории Кипра имеет глубокие корни. "Евросоюз всегда соглашался с позицией Кипра и Греции в том, что Турция не имеет юрисдикции над акваторией, где собирается добывать газ. Такова же позиция США", - сказал он.
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Олег МорозовЕвросоюзРоссияВ мире
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