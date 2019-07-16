Роспотребнадзор рассказал о ситуации в Иркутской области после паводка

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.
Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.
В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.
Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.
Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.
Подготовлены 42 пункта временного размещения.
Подготовлены 42 пункта временного размещения.
В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.
Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.
Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.
Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.
Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.
Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.
Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.
Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.
Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.
Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.
Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.
На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.
На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.
В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.
В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.
Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.
Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.
Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.
В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.
Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.
Подготовлены 42 пункта временного размещения.
В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.
Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.
Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.
Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.
Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.
Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.
На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.
В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.
Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.