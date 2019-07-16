Роспотребнадзор рассказал о ситуации в Иркутской области после паводка

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жители подтопленных районов Иркутской области обеспечены продуктами и предметами первой необходимости в полном объеме, есть запасы воды, сообщается на сайте Жители подтопленных районов Иркутской области обеспечены продуктами и предметами первой необходимости в полном объеме, есть запасы воды, сообщается на сайте Роспотребнадзора

Согласно актуальному сообщению ведомства, на территории пяти районов в зоне подтопления работают 25 прививочных бригад. Прививки против гепатита А получили около 45,6 тысячи человек, против брюшного тифа – 750 человек, против дизентерии Зонне – 2518 человек, фагированием охвачены более 12 тысяч человек.

"Вопросы по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости решены в полном объеме, запас бутилированной воды имеется", - уточнили в ведомстве.