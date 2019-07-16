Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мальчик, найденный в квартире с двумя мертвыми женщинами в Москве, находится в больнице под наблюдением врачей и психолога, его физическое состояние в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
Как ранее сообщал столичный главк СК, 12 июля в квартире на Михалковской улице нашли тела женщин 1986 и 1990 годов рождения в ванной комнате и ребенка 2016 года рождения. Ребенок был осмотрен врачами и передан специалистам.
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В пресс-службе департамента социальной защиты сообщили, что у ребенка было подозрение на ветрянку, его направили в инфекционное отделение одной из городских больниц.
"В понедельник карантин был снят, инфекционное заболевание не подтвердилось. Сотрудники соцзащиты навестили малыша, принесли ему фрукты и игрушки. С мальчиком пообщался психолог. Физическое состояние ребенка соответствует возрасту, он разговаривает, с удовольствием общается и играет. До выписки из больницы малыша обеспечат всем необходимым", - рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что с мальчиком ежедневно будет работать психолог, а специалисты органов опеки были в постоянном контакте с медицинскими работниками.
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