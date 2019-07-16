Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T09:22Z
https://ria.ru/20190716/1556560586.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Врачи наблюдают за мальчиком, найденным в московской квартире

09:22
1351
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мальчик, найденный в квартире с двумя мертвыми женщинами в Москве, находится в больнице под наблюдением врачей и психолога, его физическое состояние в норме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
Как ранее сообщал столичный главк СК, 12 июля в квартире на Михалковской улице нашли тела женщин 1986 и 1990 годов рождения в ванной комнате и ребенка 2016 года рождения. Ребенок был осмотрен врачами и передан специалистам.
Воспитанник одного из детских домов
2 апреля, 12:29
Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
В пресс-службе департамента социальной защиты сообщили, что у ребенка было подозрение на ветрянку, его направили в инфекционное отделение одной из городских больниц.
"В понедельник карантин был снят, инфекционное заболевание не подтвердилось. Сотрудники соцзащиты навестили малыша, принесли ему фрукты и игрушки. С мальчиком пообщался психолог. Физическое состояние ребенка соответствует возрасту, он разговаривает, с удовольствием общается и играет. До выписки из больницы малыша обеспечат всем необходимым", - рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что с мальчиком ежедневно будет работать психолог, а специалисты органов опеки были в постоянном контакте с медицинскими работниками.
На ребенке буквально нет живого места: девочку из Ингушетии лечат в Москве
6 июля, 21:04
"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
200430
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
РИА
Новости
В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей
В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
СМИ: японцу отказали в загранпаспорте после возвращения из плена в Сирии
Лента
новостей
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению
В Чечне рассказали подробности аварии самолета, упавшего на жилой дом
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Санкции ЕС против Турции носят символический характер, считают в Совфеде
СК начал проверку после падения легкомоторного самолета на дом в Чечне
Роспотребнадзор рассказал о ситуации в Иркутской области после паводка
СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
Логотип Газпром нефти у здания компании Газпром в Москве
СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Бурый медведь
В Красноярском крае предупредили о возможной миграции медведей
Вид на Анкару. Архивное фото
Турция ответила на санкции Евросоюза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:47В Чечне назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета
09:39СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне
09:37Упавший на жилой дом в Чечне самолет не подлежит восстановлению
Лента новостейМолния