СК начал проверку после падения легкомоторного самолета на дом в Чечне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту падения легкомоторного самолета на жилой дом в станице Новощедринская Чечни, сообщил РИА Новости во вторник представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Сегодня утром в станице Новощедринская легкомоторный самолет упал на жилой дом. Есть пострадавшие. По данному факту организована проверка", - сказал он.

По словам представителя Южной транспортной прокуратуры, в связи с инцидентом Грозненской транспортной прокуратурой также организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности на воздушном транспорте. Собеседник добавил, что легкомоторный самолет Ан-2 задел крылом линию электропередачи, а затем упал на жилой дом.