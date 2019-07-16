СМИ: японцу отказали в загранпаспорте после возвращения из плена в Сирии

ТОКИО, 16 июл - РИА Новости. МИД Японии отказал в выдаче заграничного паспорта журналисту Дзюмпэю Ясуде, который провел более трех лет в плену в Сирии, сообщила телекомпания МИД Японии отказал в выдаче заграничного паспорта журналисту Дзюмпэю Ясуде, который провел более трех лет в плену в Сирии, сообщила телекомпания NHK

Японский журналист-фрилансер попал в плен в Сирии в 2015 году. В декабре 2015 года организация "Репортеры без границ" обнародовала на своей странице информацию, согласно которой журналист Ясуда был захвачен в заложники на сирийской территории, подконтрольной боевикам антиправительственных сил. Долгое время о его судьбе не было ничего известно. После того, как в прошлом году боевики выложили в сеть видео с записанным обращением Ясуды, предположительно, началась работа по его освобождению. В октябре 2018 года он был доставлен боевиками к границе с Турцией, а затем вернулся на родину. Журналист рассказал, что его держали в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, он содержался в тесном помещении, где не мог встать или лечь в полный рост, а также о том, что его заставили принять ислам.

Во время плена у Ясуды отобрали паспорт, поэтому в январе этого года журналист подал документы на новый. Как он сообщил журналистам, ему было отказано в этом под предлогом того, что Турция запретила ему въезд на свою территорию и, согласно законодательству о заграничных паспортах, он подпадает под ограничения на выдачу этого документа.

Сам журналист намерен добиваться расследования, так как считает, что запрет на въезд в одну страну не может означать запрет на выезд из Японии.

"Я вынужден думать, что мои основные права человека были сильно ограничены таким образом", - приводит его слова телеканал.

Ясуда въехал на территорию Сирии через Турцию в начале июля 2015 года в качестве независимого журналиста для подготовки материалов об убийстве другого японского журналиста Кэндзи Гото боевиками террористической группировки "Исламское государство"*. Сообщение о казни Гото и японского предпринимателя Харуны Юкавы появилось в январе 2015 года. Тогда боевики напрямую связали их казнь с финансовой помощью, которую Япония обещала оказать странам, пострадавшим от ИГ*. В видеоролике, размещенном в интернете, боевик ИГ* перед казнью Гото заявил, что отныне группировка начинает охоту на японцев, "где бы они ни находились". Впоследствии МИД Японии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Сирию.