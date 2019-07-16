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РИА Новости

В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей

09:04
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля "Ока" сбил четырех человек, в том числе трех детей, в селе Зубовка Астраханской области, он задержан, сообщает УМВД России по региону.
Инцидент произошел в понедельник около 22.00 (21.00 мск) на улице Совхозная. "Водитель автомобиля "Ока" совершил наезд на пешеходов, которые шли справа по обочине, после чего скрылся", - говорится в информации.
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В результате ДТП сотрясение головного мозга и ушибы получили девушка 1991 года рождения и ее годовалая дочь, находившаяся в коляске. Рядом с ними шла другая семья. Аналогичные травмы диагностированы у 6-летнего мальчика. Его брат 2016 года рождения, которого их мама катила в коляске, получил ушиб коленного сустава. Пострадавших доставили в больницу.
В течение часа сотрудники Госавтоинспекции установили личность нарушителя и задержали его. Мужчина 1976 года рождения отказался от прохождения медосвидетельствования, несмотря на признаки алкогольного опьянения. Он рассказал, как во время движения специально выключил фары, чтобы его не заметили полицейские, из-за чего сам не заметил пешеходов на неосвещенном участке дороги, отметили в ведомстве.
Полиция организовала административное расследование.
Города России. Хабаровск
14 июля, 05:35
В Хабаровске полицейский насмерть сбил пешехода
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