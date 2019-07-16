В Красноярском крае предупредили о возможной миграции медведей

КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Медведи из-за лесных пожаров в Красноярском крае могут выходить из мест своего обитания к населенным пунктам, сообщил журналистам директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.

"Класс пожарной опасности очень высокий, и если будет повышаться, будем вынуждены закрыть заповедник… В заповеднике тоже есть задымленность, наблюдается, в том числе, и на реке Мана, хотя это в 50 километрах от Красноярска… Медведи выходят оттуда, где были пожары, они выходят на дачные участки, много медведей мигрировало в заповедник в связи с прошлыми пожарами. В природе все взаимоувязано. Скорее всего, будет такая ситуация, когда будет наблюдаться выход медведей", - сказал Щербаков.