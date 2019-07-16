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РИА Новости

В Красноярском крае предупредили о возможной миграции медведей

08:59
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© Depositphotos / lthammarБурый медведь
Бурый медведь
© Depositphotos / lthammar
Бурый медведь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Медведи из-за лесных пожаров в Красноярском крае могут выходить из мест своего обитания к населенным пунктам, сообщил журналистам директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.
"Класс пожарной опасности очень высокий, и если будет повышаться, будем вынуждены закрыть заповедник… В заповеднике тоже есть задымленность, наблюдается, в том числе, и на реке Мана, хотя это в 50 километрах от Красноярска… Медведи выходят оттуда, где были пожары, они выходят на дачные участки, много медведей мигрировало в заповедник в связи с прошлыми пожарами. В природе все взаимоувязано. Скорее всего, будет такая ситуация, когда будет наблюдаться выход медведей", - сказал Щербаков.
Красноярск, центр города
07:16
В Красноярске вдвое выросло содержание загрязняющих веществ в воздухе
В субботу региональное управление МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе Красноярске. По информации ведомства, причиной задымления являются лесные пожары в крае и соседней Иркутской области. Действующих лесных пожаров при этом вблизи населенных пунктов не зафиксировано - в основном лес горит на севере региона. В данный момент в крае тушат более 60 тысяч гектаров леса. В воскресенье региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2.5 в Красноярске превышает гигиенический норматив до 1,6 раза. Во вторник в краевом управлении Ропотребнадзора сообщили, что на утро регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2.5 до 2,8 раза, по РМ10 – до 1,5 раза.
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