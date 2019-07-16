Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что его партия "Слуга народа" победит на парламентских выборах и тогда получится создать "нормальный парламент" и выбрать в правительство специалистов, но предупредил об аферистах.

Ранее партия Зеленского "Слуга народа" обратилась в МВД и подала в суд в связи с массовым появлением кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии в рамках избирательной кампании на парламентских выборах.

"Что касается парламентской гонки, я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит, и тогда они смогут сделать нормальный парламент и выбрать в правительство действительно специалистов. Но есть такая ситуация, сейчас очень много мошенничества и очень много аферистов, кто-то открывает ЧП, ООО", - сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook . Президент Украины записал видеообращение, разъезжая по Киеву за рулем автомобиля Tesla.

Он пояснил, что на выборы регистрируются кандидаты-клоны, которые незаконно используют бренд партии в рамках избирательной кампании. "Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков. Смотрите, когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите: должно быть именно словосочетание "политическая партия", а потом уже название партии", - добавил Зеленский.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.