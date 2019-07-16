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РИА Новости

В Якутии завели дело после гибели семи человек на Лене

08:54
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели трех детей и четырех взрослых на реке Лена в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарев на реке Лене", - сказала она.
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По данным следствия, 15 июля во время купания на несанкционированном пляже на реке вблизи острова утонули трое детей в возрасте 4, 5 и 7 лет. Двоих детей достали из воды, но спасти их не удалось. Тела четырех мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые бросились в воду за детьми, были обнаружены спасателями позже, как и тело третьего ребенка.
"В связи с наличием большого количества жертв… для проведения следственных действий, осуществление которых не представляется возможным в рамках доследственной проверки, возбуждено уголовное дело. Для расследования создана следственно-оперативная группа из четырех следователей", - отметила она.
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