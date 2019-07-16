В Якутии завели дело после гибели семи человек на Лене

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели трех детей и четырех взрослых на реке Лена в Якутии, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по республике по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.