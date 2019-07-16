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РИА Новости

В Чечне четыре человека пострадали при падении самолета на жилой дом

08:51
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© Фото : МЧС РоссииПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. В Чечне легкомоторный самолет Ан-2 упал на частный жилой дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Инцидент произошел в станице Новощедринская. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП, из-за чего без света остались четыре села.
Пострадал пилот — у него сломана ключица, он в сознании. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Еще у трех жителей дома психологический шок. Их всех госпитализировали.
© Фото : МЧС РоссииПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
© Фото : МЧС России
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики, причиной крушения стало нарушение правил безопасности.
В администрации Шелковского района агентству рассказали, что самолет принадлежит жителю Дагестана, который арендует землю неподалеку от места ЧП.
После крушения СК и местная прокуратура начали проверку.
© Фото : МЧС РоссииПадение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
© Фото : МЧС России
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
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