В Чечне четыре человека пострадали при падении самолета на жилой дом

Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019

© Фото : МЧС России Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019

МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. В Чечне легкомоторный самолет Ан-2 упал на частный жилой дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в станице Новощедринская. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы и зацепился за провода ЛЭП, из-за чего без света остались четыре села.

Пострадал пилот — у него сломана ключица, он в сознании. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Еще у трех жителей дома психологический шок. Их всех госпитализировали.

© Фото : МЧС России Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019 © Фото : МЧС России Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики, причиной крушения стало нарушение правил безопасности.

В администрации Шелковского района агентству рассказали, что самолет принадлежит жителю Дагестана, который арендует землю неподалеку от места ЧП.

После крушения СК и местная прокуратура начали проверку.