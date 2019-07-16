В Крыму призвали Нидерланды не допустить передачу скифского золота Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама имеет шанс принять историческое справедливое решение, не допустив передачу крымской коллекции скифского золота Украине, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта. Ожидается, что Апелляционный суд Амстердама объявит решение по скифскому золоту 16 июля.

"Суд Амстердама имеет шанс принять историческое справедливое решение, вернув коллекцию скифского золота законным владельцам - крымским музеям, тем самым поставив себя выше политики. В противном случае передача коллекции скифского золота Украине не только разрушит целостность уникальной коллекции, имеющей бесценное значение для будущих поколений, но и будет означать узаконенный культурный грабеж Крыма", - сказал Молохов РИА Новости.