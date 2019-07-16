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РИА Новости
Культура

В Крыму призвали Нидерланды не допустить передачу скифского золота Украине

08:49
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама имеет шанс принять историческое справедливое решение, не допустив передачу крымской коллекции скифского золота Украине, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.
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Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта. Ожидается, что Апелляционный суд Амстердама объявит решение по скифскому золоту 16 июля.
"Суд Амстердама имеет шанс принять историческое справедливое решение, вернув коллекцию скифского золота законным владельцам - крымским музеям, тем самым поставив себя выше политики. В противном случае передача коллекции скифского золота Украине не только разрушит целостность уникальной коллекции, имеющей бесценное значение для будущих поколений, но и будет означать узаконенный культурный грабеж Крыма", - сказал Молохов РИА Новости.
По его словам, Россия будет до последнего добиваться возвращения артефактов в Крым, так как они по праву должны находиться на той земле, где их нашли.
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